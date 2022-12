Musica: parla il padre di Britney Spears, 'senza tutela non so se sarebbe viva'**

**Musica: parla il padre di Britney Spears, 'senza tutela non so se sare...

**Musica: parla il padre di Britney Spears, 'senza tutela non so se sare...

**Musica: parla il padre di Britney Spears, 'senza tutela non so se sare...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Le sue azioni di tutela sono state fatte "solo per salvare sua figlia durante i suoi momenti più difficili, e non solo ha "impedito la sua rovina", ma ha mantenuto i suoi rapporti con i figli Preston e Jayden. In un'intervista con The Mail on Su...

Roma, 18 dic.

(Adnkronos) – Le sue azioni di tutela sono state fatte "solo per salvare sua figlia durante i suoi momenti più difficili, e non solo ha "impedito la sua rovina", ma ha mantenuto i suoi rapporti con i figli Preston e Jayden. In un'intervista con The Mail on Sunday, il padre di Britney Spears, Jamie – oggetto di accuse e critiche da parte del movimento #FreeBritney – parla per la prima volta in dieci anni.

Il settantenne, al quale era stata affidata la tutela legale della figlia, ha difeso la sua condotta durante il lungo periodo in cui ha avuto quel ruolo.

Jamie Spears ha raccontato infatti una serie di episodi in riferimento ai quali ha premesso che non avrebbe "dipinto nessun bel quadro". Ma, ha sostenuto il padre della pop star, "quelle azioni erano necessarie". "Non tutti saranno d'accordo con me", ha detto Jamie Spears.

"È stato un periodo infernale. Ma amo mia figlia con tutto il cuore e l'anima. Dove sarebbe Britney in questo momento senza quella tutela? Non so se sarebbe viva". Per proteggerla, "e anche per proteggere i bambini, la tutela è stata un ottimo strumento -ha detto l'uomo- Senza di essa, non credo che avrebbe riavuto indietro i bambini. I due adolescenti vivono con il padre, Kevin Federline, e recentemente sono rimasti lontani dalla madre".

Jamie Spears, secondo quanto riporta il sito Deadline Hollywood, ora vive con l'altra figlia, la sorella minore di Britney, Jamie Lynn, nella Louisiana rurale. Britney Spears ha recentemente allarmato anche i suoi più ardenti difensori con un'ondata di post sui social media quasi nudi e didascalie irregolari. Il comportamento ha persino portato suo marito a interrogarli, anche se ha detto che non avrebbe tentato di limitare le sue azioni.