Musica, piccolo incidente sul palco per Miley Cyrus: il top si slaccia e diventa virale

La cantante Miley Cyrus ha avuto un piccolo incidente durante il suo ultimo concerto. Il top le si è slacciato lasciandola in "déshabillé". La reazione.

L’ultimo concerto sul palco per Miley Cyrus è stato segnato da un piccolo incidente di percorso. Durante il “Miley’s New Year’s Party” che si è tenuto a Miami, le si è slacciato il top del suo abito di scena lasciandola “mezza nuda” sul palco.

Ciò l’ha portata immediatamente a correre ai ripari facendole coprire il seno con le mani. Le immagini sono diventate immediatamente virali. Il concerto è stato trasmesso dall’emittente NBC. Molte le star che hanno calcato il palco tra cui Anitta, la sorella Noah Cyrus, Brandi Carlile e tanti altri.

Miley Cyrus incidente palco, il piccolo imprevisto

La piccola sventura per l’artista 29enne è avvenuta durante l’esibizione del brano “Party in the U.S.A” uno dei brani più famosi della cantante.

Non appena il top è caduto, Miley Cyrus si è coperta i seni. È quindi uscita rapidamente di scena, il tempo per prendere una giacca che le desse modo di finire l’esibizione.

Miley Cyrus incidente palco, la reazione della cantante

Non si è fatto attendere il commento della cantante che, senza perdere il controllo, è riuscita a risolvere tutto in modo freddo permettendosi anche di fare un po’ di autoironia: “Ora tutti mi stanno decisamente guardando.

Tra l’altro, stasera non sono mai stata così vestita come adesso”.

A commentare l’incidente anche il giornalista Matthew Leach che di Miley Cyrus ha dichiarato: “Se tutti gestissimo i nostri imprevisti con la stessa freddezza con cui Miley ha gestito quel problema con l’abito, potrebbe effettivamente essere un anno decente”.