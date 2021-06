Musica: quadro di David Bowie finito in discarica venduto per oltre 100mila dollari**

Toronto, 26 giu. – (Adnkronos) – Una tela dipinta dalla popstar inglese David Bowie (1947-2016), che è stata ritrovata di recente in una discarica in Canada, è stata battuta all'asta per 108.120 dollari canadesi (circa 73.000 euro) dalla casa Cowley Abbott di Toronto.

La provenienza del dipinto, intitolato "DHead XLVI", è stata ulteriormente autenticata da Andy Peters, collezionista di autografi di Bowie dal 1978.

Secondo la casa d'aste il dipinto è stato scoperto da una donna, che intende rimanere anonima, in un centro di raccolta di cose usate fuori dalla discarica municipale di Machar, a circa 300 km a nord di Toronto. La tela riporta anche il nome di Bowie, la data 1997 e un'etichetta con descrizione del dipinto come "acrilico e collage di computer su tela".

"DHead XLVI" fa parte di una serie di 47 dipinti creati tra il 1995 e il 1997, chiamati "Dead Heads" o "D Head". A causa della numerazione del dipinto, l'opera sarebbe la penultima della serie. Cowley Abbot ha ricordato che i dipinti della serie "Dead Heads" sono ritratti di musicisti, amici, conoscenti e, in alcuni casi, autoritratti. "Con i capelli lunghi e un profilo tagliente, questo ritratto energico ed enigmatico è davvero una rappresentazione insolita di un artista celebre", ha affermato la casa d'aste.