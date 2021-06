Musica: Sottotono, il 4 giugno esce l'album 'Originali' (2)

(Adnkronos) – Il 28 maggio è uscito in digitale 'Solo lei ha quel che voglio 2021', remake della storica hit del 1996 dei Sottotono, riarrangiata, ma senza perdere il sound originale, e impreziosita dalla partecipazione di tre dei nomi più importanti della scena urban-rap italiana, Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash.

Il video ufficiale, fuori il 1° giugno, a cui hanno partecipato tutti gli artisti presenti nella canzone, ripercorre lo stile e il mood del videoclip originale, in una versione contemporanea che non perde il fascino della pellicola in bianco e nero.

Un album che racconta di due artisti arrivati oggi dopo un lungo percorso personale e che grazie alla loro maturità e consapevolezza espressiva hanno trovato il desiderio di riaffrontare le loro radici in comune, la scintilla originaria.

Arricchendola. I Sottotono sono tornati sì, ma per restare.

In occasione dell'uscita dell’album “Originali”, i Sottotono annunciano due date evento, prodotte da Bpm Concerti e Trident Music, nel mese di marzo 2022 a Roma e Milano, rispettivamente il 3, presso l’Atlantico, e il 7 all’Alcatraz. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 4 giugno 2021 sul circuito ufficiale Ticketone.