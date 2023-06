Musica: Tananai, dopo il successo nei palasport parte tour estivo nei festival

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Dopo il successo del primo tour di Tananai nei palasport durante il mese di maggio, che ha registrato il tutto esaurito in tutte le date con oltre 40mila biglietti venduti, l’artista continua il suo viaggio live per l’Italia con la tournée estiva nei pri...

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Dopo il successo del primo tour di Tananai nei palasport durante il mese di maggio, che ha registrato il tutto esaurito in tutte le date con oltre 40mila biglietti venduti, l’artista continua il suo viaggio live per l’Italia con la tournée estiva nei principali festival della stagione. Da giugno a settembre, Tananai e la sua band calcheranno i più grandi palchi dell’estate suonando e cantando con il pubblico i suoi più grandi successi, dalle hit su cui scatenarsi, come 'Baby Goddamn' (quadruplo disco di platino) e 'Sesso Occasionale' (doppio disco di platino) alle canzoni più malinconiche, come 'Abissale' (doppio disco di platino) e 'Tango' (doppio disco di platino) tratte dal suo primo album di inediti 'Rave, Eclissi', certificato disco di platino, e dall’Ep 'Piccoli boati'. Durante il live, Tananai mostra tutte le sue anime, dalla parte più pop a quella elettronica, ma non manca un momento più intimo piano e voce.

La data al Mamamia di Senigallia, originariamente prevista il 24 giugno, si sposta al 22 luglio per permettere a Tananai di partecipare all’evento benefico 'Italia loves Romagna', concerto a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo in Romagna. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data.

Tananai si esibirà a giugno al Cortona Comics di Cortona (Ar) (sold out) continuando poi il tour nel mese di luglio al Sequoie Music Park di Bologna, Brescia Summer Music, Flowers Festival di Collegno (To), Live in Genova Festival, Pordenone Live, al Mamamia di Senigallia (data riposizionata), Sonic Park Matera, Arena Musa di Benevento, ad agosto al Suonica Festival alla Spiaggia del Faro di Jesolo (Ve), Viper Summer Festival di Cinquale (Ms), Zoo Music Fest di Pescara, Oversound Music Festival di Gallipoli (Le), al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (Rc), Sotto Il Vulcano Fest di Catania, presso i Cantieri Culturali alla Zisa in occasione del Green Pop Festival di Palermo, esibirsi al celebre Red Valley Festival di Olbia e al Vallecamonica Summer Music di Edolo (BS), per concludere con speciali appuntamenti al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) sabato 9 settembre e alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma venerdì 25 settembre.