Musica, "Vita mia" nuovo singolo di Arianna con Alfa

Roma, 28 lug. (askanews) – Dopo il grande successo del brano dedicato alla Giornata della Terra “Terra Madre”, la cantautrice Arianna torna con un nuovo

singolo che vuole toccare i cuori e, soprattutto, far riflettere.

“Vita mia”, il titolo del brano, è stato prodotto da Ryan Tedder, front man del One Republic e produttore discografico statunitense. Tedder nella sua carriera ha realizzato produzioni per Madonna, Lady Gaga, U2, Adele, Ariana Grande, Ellie Goulding, Beyouncè, Taylor Swift e molti altri.

Arianna, cantante attrice e conduttrice televisiva da milioni di stream, vanta collaborazioni con artisti internazionali come Pitbull, Shaggy e Flo Riba. Torna con il nuovo singolo che vede la collaborazione di ALFA, cantautore con oltre 350 milioni di stream sulle piattaforme digitali; un’unione artisticamente che

vuole rendere omaggio, attraverso la musica, alla drammatica condizione del soldato costretto alla partenza: una situazione fortemente sentita nel periodo storico che stiamo vivendo.

Nel brano è stato inserito il campionamento di “‘O surdato ‘nnammurato”, una delle più famose canzoni in lingua napoletana, scritta dal poeta Anielo Califano nel 1915 e reinterpretata più volte da molti artisti italiani: il testo descrive la tristezza di un soldato che durante la prima guerra mondiale è costretto a

salutare la donna di cui è innamorato senza sapere se mai potrà rivederla. La canzone trasmette gioia e allegria, ma in realtà il testo parla del dolore di un soldato costretto a lasciare il proprio amore per partire in guerra.

Un progetto fortemente sentito, ha dichiarato Arianna “sono stata colpita in particolar modo da una dichiarazione alla stampa di alcuni soldati russi che affermavano di essere stati inviati in Ucraina per fare delle esercitazioni sul campo, ma una volta arrivati hanno scoperto che avrebbero dovuto combattere per una guerra vera, contro persone che fino al giorno prima consideravano propri fratelli”. L’obiettivo, prosegue l’artista è “quello, insieme al cantautore Alfa, di parlare dell’essere umano forzano ad uno scontro che non ha voluto e all’abbandono della propria casa, della propria Patria, degli affetti, in nome di

qualcosa che non ha potuto scegliere”.

Rendere omaggio, in chiave artistica, a tematiche come quelle della guerra in chiave contemporanea, con stili che vanno dal rap a tratti lirici di Arianna, per raccontare un testo tanto amaro quanto reale di un drammatico momento storico di cui siamo tristemente testimoni.

Arianna è una cantante italiana, attrice teatrale, personaggio televisivo e interprete di teatro musicale. Ha iniziato la sua carriera all’età di 14 anni come cantante ufficiale e testimonial Disney.

Da allora non ha smesso di pubblicare album pop e di essere protagonista di spettacoli teatrali e televisivi nella sua nativa Italia. I suoi crediti teatrali preferiti sono La bella e la bestia, Il mago di Oz, Romeo e Giulietta, Pinocchio, Tre cuori in affitto e Sogno di una notte di mezza estate.

Nel 2013 Arianna ha raggiunto la quinta posizione nella classifica dance statunitense e ha avuto oltre 30 milioni di visualizzazioni su Youtube con la canzone Sexy People, con il rapper di fama mondiale Pitbull.

È l’unica artista italiana ad aver collaborato con una schiera così eclettica di artisti internazionali come Pitbull, Will I am, Michael Bolton, Andrea Bocelli, Il Volo, Shaggy e FloRida.