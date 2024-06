Musicultura 2024 il Festival della Canzone Popolare e d'Autore

Macerata, 22 giu. (askanews) – Serata conclusiva sabato 22 giugno allo Sferisterio di Macerata con gli 8 Vincitori della XXXV edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore che si contenderanno il titolo di vincitore assoluto. Il direttore Ezio Nannipieri spiega l’importanza di questa rassegna.

“Allora questo è l’atto finale di un lavoro che in realtà va avanti da un anno. Stasera conosceremo gli otto vincitori di un concorso che in partenza vedeva quasi 1200 partecipanti, tutti autori delle canzoni che ci inviano. La nostra speranza è di aver reso un buon servizio alla musica presentando una vetrina varia, innanzitutto perché di questi tempi la varietà è una merce rara, tutto tende a omologarsi e allo stesso tempo punta a confrontare la creatività di questi giovani artisti e artiste con la storia di artisti che invece hanno già scritto pagine importanti della musica italiana. E’ anche importante nella visione del nostro concorso che le generazioni diverse rimangano in contatto tra di loro. La ciliegina sulla torta anche di questa serata è la conduzione, perché alla conduzione avremo Carolina Di Domenico insieme a Paola Turci, due amiche tra di loro, due amiche nostre, ragazze che stimiamo, e è la prima volta di Paola alla conduzione. Sono sicuro che farà e faranno bene sia sul palco, ma anche soprattutto dietro alle quinte.

Gli artisti in gara sono: Nico Arezzo con Nicareddu, Anna Castiglia con Ghali, De.Stradis con Quadri d’autore, Nyco Ferrari con Sono fatto così, Bianca Frau con Va tutto bene; Helle con Lisou; Eugenio Sournia con Il cielo; The Snookers con Guai.

Rai 2 dedicherà all’evento uno special televisivo che andrà in onda il prossimo 15 luglio e che Rai Italia diffonderà oltre i confini nazionali.