Musk: non sarò più Ceo di Twitter appena trovo sostituto

Milano, 21 dic. (askanews) – Elon Musk ha annunciato che si dimetterà da amministratore delegato di Twitter quando troverà qualcuno per sostituirlo, o meglio le sue parole esatte affidate come sempre ad un tweet sono state “non appena troverò qualcuno così incosciente da accettare il lavoro”. La notizie è stata confermata anche da alcune fonti interne alla Cnbc secondo cui il fondatore della Tesla sta attivamente ricercando un nuovo o una nuova Ceo per Twitter, fra i nomi possibili quello di Sheryl Sandberg, l’ex direttrice operativa di Meta. L’annuncio arriva a pochi giorni dal sondaggio lanciato da Musk sul proprio profilo in cui chiedeva se avesse dovuto lasciare o meno l’incarico di Ceo: il 57,5% ha risposto di sì. A seguire l’imprenditore ha deciso che in futuro potranno rispondere ai sondaggi solo gli utenti verificati con la spunta blu.

