Elon Musk ha temporaneamente sospeso l'acquisto di Twitter. Non è ancora chiaro se l'offerta rischia di saltare, ma il titolo è crollato in Borsa.

L’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk è stato sospeso, almeno per il momento. Non è ancora chiaro se la sua offerta sia a rischio, ma il titolo è già crollato in Borsa. Cosa sta succedendo?

Musk sospende l’acquisto di Twitter (per il momento): il titolo crolla in Borsa

L’accordo per l’acquisto di Twitter è stato “temporaneamente sospeso“. Ad annunciarlo lo stesso Elon Musk, sul social network. Il motivo è dovuto alle ricezione di “dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti“. Le azioni di Twitter, come riportato da Bloomberg, sono crollate dell’11% nel pre-market dopo il tweet di Elon Musk e le azioni di Tesla sono salite del 4,9%.

Per il momento non è chiaro cosa accadrà e se l’accordo da 44 miliardi di dollari possa essere realmente a rischio.

Gli account falsi su Twitter

Un report pubblicato lunedì ha attestato che gli account falsi o spam rappresentano meno del 5% degli utenti attivi di Twitter. Il social ha una media di 229 milioni di utenti. I “bot spam“, profili che rilanciano in automatico tweet e che non rappresentano utenti reali, erano già nel mirino di Elon Musk.

Il miliardario aveva precedentemente annunciato l’intenzione di eliminare da Twitter tutti questi profili falsi.