Musumeci: con l'Ue vogliamo verificare come avere più Canadair

Musumeci: con l'Ue vogliamo verificare come avere più Canadair

Roma, 27 lug. (askanews) – “Ognuno di noi sa che in alcune aree è impossibile arrivare con i mezzi di soccorso via terra e spegnere le fiamme dal cielo è l’unica alternativa. Purtroppo i Canadair, i velivoli con maggiori prestazioni antincendio, vengono prodotti solo da una società canadese; da 30 anni non si è trovata una sola industria disposta a produrre simili velivoli. Nessuno pensa male ma io ho posto il tema alla Commissione Ue, perché Bruxelles si serve di Canadair nella sua struttura di Protezione civile, sono più agili e snelli, anche se più pericolosi”.

Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, parlando alla Camera per un’informativa urgente sulle emergenze riguardo gli eventi calamitosi dei giorni scorsi.

“Voglio preannunciare che il governo vuole verificare con l’Ue come fare per avere una flotta aerea degna. L’Ue dispone di alcune decine di Canadair che mette a disposizione su richiesta, ma noi ne abbiamo chiesti due nei giorni di maggior crisi e ci è stato detto che non c’erano velivoli disponibili”.