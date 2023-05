Musumeci: dai 400 ai 900 euro per le famiglie sfollate in Emilia Romagna

Roma, 24 mag. (askanews) – Alle famiglie che nell’alluvione in Emilia Romagna hanno perso la casa verrà dato un aiuto economico per affrontare il primo periodo dell’emergenza, che va dai 400 ai 900 euro. Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nell’informativa alla Camera.

Il ministro ha annunciato “400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per i nuclei familiari composti da 2 unità, 700 euro per i nuclei da 3 unità, 800 per i nuclei da 4 unità, fino a un massimo di 900 euro mensili per 5 o più unità”.

“Qualora siano presenti portatori di handicap o disabili – ha aggiunto – è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti indicati”.