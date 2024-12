Musumeci: primi 250 mln per il nuovo piano di prevenzione sismica

Roma, 17 dic. (askanews) – Il nuovo piano per la prevenzione sismica del governo “parte con una dotazione di 250 milioni di euro ed è destinato a durare 10 anni”. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha annunciato il nuovo piano nazionale per la prevenzione sismica durante la settima edizione della “Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica” organizzata da Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

“La prevenzione strutturale rimane una priorità, dal governo nazionale alle amministrazioni locali” ha sottolineato, aggiungendo che saranno privilegiate “le zone a rischio e le infrastrutture pubbliche, dobbiamo cominciare da scuole, ospedali e strutture strategiche”.