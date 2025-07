Musumeci: Primo agente di protezione civile è abitante Campi Flegrei

Roma, 1 lug. (askanews) – “La normalità diventa un rischio per certi aspetti, proprio perché invita all’assuefazione, all’abitudine, e quando ci si abitua cala la tensione, cala l’attenzione e viene meno il senso di responsabilità nell’adottare condotte appropriate. Voglio dire che il primo agente di protezione civile, il primo volontario, deve essere l’abitante dei Campi Flegrei”: lo ha dichiarato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci a Start su Sky TG24 intervistato sulla situazione nei Campi Flegrei.