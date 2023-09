Pensioni, fondi e migranti: il ministro Musumeci ha parlato dei temi trattati in sede di Cdm.

Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, è stato intervistato da Sky TG24 dopo l’ultimo Cdm, che si è svolto ieri, mercoledì 27 settembre.

«Sulla Nadef c’è stato un ragionamento sereno. Meloni ha illustrato i limiti entro i quali siamo chiamati a muoverci. Ogni ministro ha piena consapevolezza della difficoltà del momento. Quando hai poche risorse a disposizione devi subito individuare gli obiettivi essenziali – ha precisato – il sostegno e l’attenzione alle famiglie in difficoltà e abbattere il cuneo fiscale».

La questione migranti e le pensioni

«Il proposito del governo è quello di dare ulteriore ossigeno alle pensioni, soprattutto a quelle minime. Il problema serio è riuscire a conciliare la condizione delle finanze con questa, che riteniamo sia una priorità».

Questo il commento del ministro Musumeci sul tema pensioni. Poi, è tornato a parlare di una questione di assoluta attualità e urgenza per il nostro Paese e per l’Europa in generale, ovvero quella degli sbarchi di migranti: