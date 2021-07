Musumeci sugli incendi in Sicilia: “Piromani meriterebbero il carcere a vita”

Il Presidente della Regione Nello Musumeci, si è espresso in merito agli incendi che stanno colpendo la Sicilia, parole dure nei confronti dei piromani

Dopo la Sardegna l’incubo degli incendi colpisce adesso la Sicilia, dove la situazione è di ora in ora sempre più grave. Complici le alte temperature e l’azione criminale dei piromani, l’Isola è stata letteralmente travolta da incendi di gravissima entità, che hanno causato ingenti danni e reso necessaria l’evacuazione di numerose persone dalle proprie abitazioni.

Musumeci sugli incendi in Sicilia

Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, nella giornata di sabato 31 luglio 2021 ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli incendi che si stanno diffondendo in queste ore in Sicilia. Ecco quanto dichiarato nello specifico da Musumeci, mediante un comunicato pubblicato sul sito della Regione e sul suo profilo Facebook ufficiale:

“Come purtoppo temevamo, a causa delle altissime temperature che già da ieri stiamo registrando in Sicilia, l’Isola è aggredita da incendi di vasta estensione, alcuni dei quali veramente gravi per la devastazione che ne consegue. Una situazione resa ancor più tragica dalla rinnovata azione dei piromani che, come accertato dalle indagini degli inquirenti, appiccano scientificamente il fuoco in più punti causando danni irreversibili al patrimonio boschivo e mettendo a rischio persino l’incolumità delle persone“.

Musumeci sugli incendi in Sicilia e i piromani: solidarietà alle famiglie colpite

Parole dure e di condanna, quelle espresse da Musumeci nel comunicato sugli incendi in Sicilia sui piromani, ecco cosa ha dichiarato nello specifico il Presidente della Regione Sicilia a riguardo:

“Si tratta di criminali, che lo ribadiamo, meriterebbero il carcere a vita per azioni scellerate che cancellano l’identità e la storia del nostro territorio, come è accaduto ieri sera a Portella della Ginestra e Piana degli Albanesi“.

Solidarietà è stata espressa dal Presidente Musumeci nei confronti di tutte le famiglie colpite dai danni causati dagli incendi che stanno devastando la Sicilia, ecco le parole spese a tal riguardo:

“Sono vicino alle tantissime persone che, ancora oggi, sono state costrette ad abbandonare le loro case perchè minacciate dal fuoco”.

Musumeci, gli incendi in Sicilia: l’appello alla popolazione

Nel comunicato diramato tramite i canali social e tramite il sito ufficiale della Regione Sicilia, il Presidente Nello Musumeci ha rivolto un appello a tutti i siciliani, ecco le sue parole: