Mutti cerca 1.200 stagionali per campagna pomodoro

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, annuncia la ricerca di 1.200 collaboratori che saranno impegnati da luglio a settembre in attività produttive e amministrative all’interno dei tre stabilimenti del Gruppo. Nello specifico, la storica azienda di Parma, cerca a Montechiarugolo (Parma) 450 figure, a Collecchio (Parma) 400 e a Oliveto Citra (Salerno) 350. L’ambito della ricerca è la campagna di trasformazione del pomodoro, momento fondamentale in cui l’azienda, nei circa 75 giorni estivi che vanno dalla seconda metà di luglio alla fine di settembre, lavora la materia prima proveniente da oltre 800 famiglie di agricoltori italiane, utilizzando esclusivamente il pomodoro raccolto durante il suo naturale ciclo di crescita.

Oltre al personale tradizionalmente impiegato come stagionale, Mutti ricerca figure di collaboratori che possano ricoprire ruoli specializzati come l’analista addetto al controllo qualità e l’addetto alle campionature nei campi di pomodoro. Tra i profili ricercati quest’anno, anche i diplomati di istituti tecnici industriali e di istituti tecnici professionali degli indirizzi meccanico, elettrico ed elettronico, che avranno il compito di monitorare i macchinari e gestire sistemi complessi negli ambiti dell’automazione industriale e della robotica.