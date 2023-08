Mutui, a settembre nuovi aumenti. Tassi di interesse sul credito al consumo in flessione

Secondo il bollettino della Banca d'Italia si è registrata una flessione dei tassi di interesse per crediti al consumo. Mutui al momento stabili ma il trend rialzista non si è esaurito.

Calo delle richieste di finanziamento nel settore privati (-1,7% su base annua) ; meno disponibilità liquide ma soprattutto l’ennesima decisione di stretta monetaria presa dalla BCE per contenere l’inflazione con un impatto diretto sui prestiti a imprese e famiglie. Il recente aumento dei tassi deciso dalla BCE ancora non impatta i mutui, ma le nuove misure si rifletteranno presto sulle rate. A giugno comunque il TAEG sui mutui casa si è assestato al 4,65%. A maggio era al 4,58%. Sono i dati del recente bollettino della Banca d’Italia che evidenzia anche una lieve flessione dei tassi di interesse applicati al credito al consumo. Il trend rialzista dei tassi di interesse spinge intanto i consumatori a optare sempre di più per i mutui a tasso fisso. Secondo recenti dati, il 97% delle domande di mutuo durante questo periodo sono a tasso fisso, un deciso aumento rispetto al 58% registrato nel terzo trimestre del 2022.

Nel frattempo tassi sui finanziamenti alle imprese sono saliti al 5% circa contro il 4,80% del mese precedente. I tassi applicati su richieste di finanziamento che non superano il milione di euro si fermano al 5,40% contro un 4,74% applicato alle richieste di nuovi prestiti di importo più elevato. Parallelamente i tassi corrisposti sui depositi in essere si assestano allo 0,72%. Solo il TAEG sulle nuove operazioni di credito al consumo è sceso al 9% circa (era al 10,43% secondo l’ultima rilevazione) a causa delle rinegoziazioni realizzate nel periodo preso in esame. Crescono i prestiti alle famiglie (dato comunque in calo rispetto al mese precedente) mentre i prestiti alle imprese calano del 3,2% (trend negativo in aumento). Sul versante privati calano i depositi (-4% circa in linea col mese di Maggio) mentre cresce la sottoscrizione di obbligazioni (16%). Con l’impennata dell’inflazione, infatti, gli investitori hanno deciso di investire le loro disponibilità in strumento finanziari più remunerativi seppur più rischiosi, rispetto ai conti correnti, al fine di proteggersi dal caro vita. La conferma giunge anche dall’andamento della raccolta indiretta delle banche e degli altri operatori finanziari.

Negli ultimi dodici mesi infatti , la raccolta indiretta è salita da 780 mld di euro a 835 mld, con una crescita del 6% circa. Un sondaggio congiunturale condotto da Banca d’Italia sull’andamento recente e le prospettive a breve termine del mercato immobiliare descrive la fragilità della domanda e i primi indicatori di ribasso dei prezzi delle abitazioni, nonostante la presenza di una quota ancora prevalente di giudizi di stabilità. Soddisfacente il numero di compravendite pur in presenza di una domanda piuttosto debole. Due terzi delle compravendite sono finanziate con mutuo ipotecario con un Loan to value (o ltv) pari al 76% circa ( per ltv si intende quel parametro finanziario che indica il rapporto tra l’importo del finanziamento e il valore del bene che il mutuatario intende ipotecare a garanzia del prestito). Infine nel mercato degli affitti i canoni sono indicati in aumento.