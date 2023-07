Mutui: Boccia, 'governo assente pensa solo a propaganda, da Pd ddl per rinegoziazione'

Roma, 12 lug (Adnkronos) – "Questo ddl è dentro un pacchetto di provvedimenti per i quali sottolineamo la totale assenza del governo, impegnato nella propria propaganda e ogni giorni di più incapace di rispondere ai problemi reali del Paese". Lo ha detto Francesco Boccia, presentando al Senato il ddl 'rinegoziazione mutui ipotecari' del Partito democratico.

"Noi abbiamo più volte denunciato l'assenza di interventi del governo, sottolineando come nel Def non ci fossero i capisaldi di provvedimenti sbandierati. Nel Def non c'era nulla", ha sottolineato Boccia. "Ieri ci aspettavamo che la Meloni, tra i suoi impegni internazionali, trovasse il tempo di dirci alcune cose su temi molto seri e importanti per il Paese, sui qual il silenzio è assordante -ha proseguito l'esponente del Pd. Lo abbiamo detto in aula, gli stravolgimento del il Pnrr, le vicende che stanno facendo sbandare il governo quotidianamente, dalla Santanchè a Delmastro, ai tanti silenzi legati al coinvolgimento di esponenti della maggioranza in vicende giudiziarie".