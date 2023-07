Mutui: Salvini a banche, 'allungare scadenza rate per chi ha variabile'**

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Oggi il ministro Giorgetti sarà all'assemblea delle banche e noi ci aspettiamo che le banche italiane, questo è il nostro suggerimento e non possiamo imporlo, permettano alla famiglie di pagare il mutuo a tasso variabile allungandone la scadenza". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite di Morning News su Canale 5.

"Quindi – ha spiegato – la rata rimane uguale, magari invece di pagarlo in dieci anni lo paghi in quindici anni perché in questo momento tante famiglie, artigiani, imprenditori non ce la fanno a star dietro a questa rata che qualche genio in Europa ha deciso che debba aumentare".