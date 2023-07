Mutui, Santarelli (MutuiOnline): estendere Consap

Roma, 12 lug. (askanews) – “Sui mutui in questo momento c’è paura e incertezza. Uno dei temi più complessi è quello delle surroghe, perché le banche fanno tendenzialmente fatica a essere troppo elastiche nel concederle.

Questo periodo di continuo rialzo dei tassi rende tutto più difficile. E poi c’è la norma sull’equo compenso che è intervenuta in un momento molto delicato. Sarebbe utile se il Governo convocasse un tavolo tecnico in cui coinvolgere tutti gli attori coinvolti per definire le tariffe di mercato. Se decise in

armonia sarà più facile evitare una spinta inflattiva fortissima”, lo ha detto questa mattina Alessio Santarelli, direttore generale del gruppo MutuiOnline, intervistato da Daniele Capezzone nella trasmissione “A View from Italy”, il

format di The Watcher Post. “Estendere la Consap ad alcune fasce di popolazione e dare certezza alla continuità del mutuo giovani potrebbero essere misure utili per facilitare i nuovi mutui. Magari per un periodo di tempo limitato, ovviamente in modo compatibile con le disponibilità dello stato”, ha concluso.