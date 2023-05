Mutui: Silvestri, 'da banche utili record, governo si svegli'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Come sosteniamo ormai da mesi, in questo momento di enorme difficoltà di cittadini, famiglie e imprese per il pagamento delle rate dei mutui, aumentate di oltre il 50%, le banche stanno facendo utili da record. A confermarlo sono i dati, i quali parlano di m...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Come sosteniamo ormai da mesi, in questo momento di enorme difficoltà di cittadini, famiglie e imprese per il pagamento delle rate dei mutui, aumentate di oltre il 50%, le banche stanno facendo utili da record. A confermarlo sono i dati, i quali parlano di margini di 5 miliardi di euro nel primo trimestre di quest’anno per i principali istituti di credito, tre volte di più del medesimo periodo dell’anno precedente. È ormai da tempo che il M5S ha depositato una pdl alla Camera che punta a introdurre un contributo di solidarietà su questi extra-profitti per finanziare un fondo che aiuti chi è in difficoltà. Abbiamo proposto la soluzione anche in diversi emendamenti al Dl bollette, ma il governo Meloni continua a bocciare ogni nostra proposta e a mostrare un inaccettabile menefreghismo verso le sofferenze di chi vive ogni giorno sulla propria pelle il dramma dell’aumento dei mutui”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Come annunciato, noi non smetteremo di incalzare il governo Meloni su questo. È ora che l’esecutivo la smetta di far pagare ai cittadini il suo essere prono agli interessi di istituti di credito e grandi compagnie farmaceutiche, energetiche e assicurative”, conclude.