MWC, Motorola: tecnologia deve essere per tutti, anche con la AI

Barcellona, 27 feb. (askanews) – “In questo Mobile World Congress vediamo tanto di quello che è stato il lavoro di Motorola in quest’anno. Nello specifico abbiamo annunciato una partnership importante con Gorilla Glass, che sarà dal 2024 su tutti i dispositivi che lanceremo, anche quelli di fascia entry e media, perché per noi la tecnologia deve essere alla portata di tutti. Questo ci darà la possibilità di chiudere il cerchio, perché abbiamo lanciato e lavorato sul design dei prodotti, sull’estetica, sui materiali con la partnership con Pantone, ma diamo la possibilità ai consumatori di avere un prodotto che non è solo bello, ma che è anche durevole e lo facciamo cross gamma proprio perché il telefono deve essere alla portata di tutti, indipendentemente poi da quelle che sono le disponibilità di prezzo”. Così Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia, ha raccontato ad askanews la visone alla base della partecipazione dell’azienda al World Mobile Congress di Barcellona 2024.

“Lanciamo e raccontiamo un ecosistema a cui stiamo tanto lavorando con Lenovo che si chiama Smart Connect e che sarà una experience seamless tra il telefono, il tablet e il PC e che sarà identica e uguale appunto intradispositivo e questo permetterà alle persone che hanno i nostri prodotti di vivere un’esperienza semplificata e utile e questa cosa agevola tantissimo l’interfaccia. Oggi qui avete visto e molti hanno visto appunto il Bendable, il concept del display adattativo che abbiamo importato e questo ci fa capire che stiamo lavorando tanto in innovazione, su nuovi formati e su un futuro che non è poi così lontano perché il concept è funzionante, ma vi abbiamo fatto vedere anche all’interno di questo concept l’intelligenza artificiale, perché è la funzione del matchmaking e quindi mi faccio la foto all’outfit, il display riconosce la foto e mi offre l’opzione di personalizzarlo come voglio e questa è una cosa che ci dà anche lì un sentore di quello che piano piano accadrà nei prossimi mesi. Quindi la visione di Motorola è sicuramente democratica e si rivolge a tutti andando a lavorare su un pubblico più giovane, attento al design, all’estetica ma anche alla qualità e all’affidabilità dei nostri prodotti”.