Myanmar, allarme ciclone Mocha: oltre 700 feriti

Oltre 700 i feriti causati dal ciclone Mocha, abbattutosi sulle coste del Myanmar. Numerosi gli sventurati che stanno cercando rifugio in edifici come scuole, monasteri e pagode. Come informa LaPresse, il ciclone ha danneggiato torri di telefonia cellulare, generatori elettrici, case, barche e lampioni nelle città di Kyaukpyu, Sittwe, e Gwa. La tempesta scatenata da Mocha ha inoltre distrutto i tetti degli edifici sportivi presso le isole Coco, a 425 chilometri a sud-ovest della città di Yangon, la più grande del Myanmar. Almeno 4.000 dei 300.000 abitanti di Sittwe sono stati evacuati in altre zone.

Ciclone Mocha in Myanmar: la marea invade lo stato di Rakhine

Da Rainews si legge come il ciclone Mocha ha causato l’inondazione della capitale dello stato di Rakhine, dove la marea ha invaso oltre dieci quartieri della città allagando i piani terra delle case; come se questo non bastasse le raffiche di vento hanno strappato i tetti di latta degli edifici.

Migliaia i disperati alla ricerca di un rifugio

Oltre 700 i feriti tra le 20.000 persone alla ricerca di posti sicuri nella città di Sittwe. Lo ha reso noto ad Associated Press un leader dell’Associazione filantropica dei giovani Rakhine di Sittwe che ha preferito rimanere nell’anonimato.