Myanmar, attacco aereo della giunta a un ospedale: almeno 31 morti

Roma, 11 dic. (askanews) – Un attacco aereo della giunta birmana contro un ospedale nell’Ovest del Myanmar ha ucciso almeno 31 persone, ha dichiarato un operatore umanitario sul campo, mentre l’esercito ha lanciato una massiccia offensiva in vista delle elezioni.

“La situazione è terribile”, ha detto Wai Hun Aung, riferendosi all’attacco contro l’ospedale generale della città di Mrauk U, nello Stato di Rakhine, vicino al confine con il Bangladesh.

“Ci sono 31 morti e pensiamo che ce ne saranno altri. Ci sono anche 68 feriti e ce ne saranno sempre di più”, ha aggiunto l’operatore umanitario.

“Questo è un atto disumano, vile e violento. Il consiglio militare, che sta perdendo la guerra da molto tempo sta prendendo di mira la popolazione per vendicarsi della sua sconfitta. Dicono che terranno le elezioni il 28 dicembre. Anche in questo momento stanno uccidendo brutalmente la popolazione” ha concluso.