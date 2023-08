Myanmar: Casini, 'soddisfazione per grazia ad Aung San Suu Kyi, non vediamo l'ora di riabbracciarla'

Myanmar: Casini, 'soddisfazione per grazia ad Aung San Suu Kyi, non vedi...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Esprimiamo profonda soddisfazione per la grazia concessa alla leader del popolo birmano, Aung San Suu Kyi. Riteniamo che questo epilogo sia anche il risultato di una mobilitazione straordinaria delle opinioni pubbliche, dei parlamenti e dei parlamentari. Ovviamente non può cambiare il nostro giudizio di condanna sulla giunta militare, responsabile di massacri di massa e di ripetute violenze nei confronti della popolazione. Non vediamo l'ora di poter riabbracciare l'unica leader legittimata del Myanmar". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.