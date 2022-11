Myanmar, torna (dopo Covid e golpe) il festival delle mongolfiere

Roma, 7 nov. (askanews) – Le persone si radunano sulle colline del Myanmar Centrale per prendere parte ai festeggiamenti dell’annuale festival delle luci “Tazaungdaing”, che segna la fine della stagione delle piogge, con una serie di mongolfiere colorate che con le loro luci vengono spinge in cielo di notte. Dopo due anni di pausa causa covid e golpe militare, il festival delle mongolfiere è tornato a Pyin Oo Lwin (ex Maymyo), pittoresca pittoresca cittadina nella regione di Mandala.

Alcune mongolfiere sono decorate con disegni di Buddha, altre contengono fuochi d’artificio che esplodono in aria.