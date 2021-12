Tende a rullo: ad ogni ambiente la sua!

Tutte le informazioni sulle tende a rullo: una soluzione ordinata, elegante ed efficace da accostare ad ogni tipo di arredamento

Scopriamo perché questa tipologia di tenda ultimamente è diventata così popolare ed è tra le più diffuse sul mercato

Perché utilizzare le tende a rullo

Il motivo fondamentale è senza dubbio la versatilità; infatti ce ne sono di tanti tipi, modelli, colori, dimensioni e materiali. In pratica si possono trovare delle soluzioni adatte a tutti gli ambienti e a tutte le tasche. Vediamo di seguito alcune delle tipologie più diffuse.

Tenda a rullo senza fori

Senza dubbio negli ultimi anni notiamo che uno dei montaggi più frequenti delle tende a rullo è direttamente sull’infisso, soprattutto senza fori, andando a sostituire le classiche tendine con i bastoncini, tecnicamente chiamati bris-bris. Perché? Fondamentalmente per la praticità di utilizzo, infatti grazie al comodo comando a catena la possiamo regolare su qualsiasi posizione. Inoltre possiamo utilizzare tessuti filtranti, oscuranti o a fantasia, a seconda dei gusti o delle necessità. Ad esempio, se vanno montate nelle zone notte si utilizzerà un tessuto oscurante, mentre nelle zone giorno verrà utilizzato il filtrante, in modo da avere sufficiente privacy ma non perdere la luminosità degli ambienti. https://www.myblind.it/27-tenda-a-rullo

Tende a rullo eleganti

Si utilizzano invece tende a rullo fissate a parete (o soffitto) nel caso di finestre di grandi dimensioni o di ambienti dove è richiesta una maggiore cura dell’aspetto estetico, oltre alla praticità. Infatti in questo modo le tende potranno essere personalizzate anche con una vasta gamma di accessori, che ne cambieranno totalmente l’aspetto, impreziosendole. Ad esempio utilizzando una veletta o cassonetto in metallo satinato o cromato, oppure utilizzando dei supporti in acciaio.

Insomma indipendentemente dal budget e dalle necessità, troverete senza dubbio una tenda a rullo che sia adatta alle vostre esigenze!