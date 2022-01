MyLab, un piccolo laboratorio portatile per le analisi

Milano, 11 gen. (askanews) – Si chiama Lightscience ed è una start up italiana che punta a rivoluzionare il mondo della medicina diagnostica. Al Ces 2022 di Las Vegas è stato presentato Mylab, un piccolo laboratorio portatile, che permette l’analisi spettroscopica, capace di analizzare il sangue, ma anche saliva, urine e altri tipi di campioni. Un’analisi rapida e possibile senza dover prendere appuntamento in un laboratorio. Come ha spiegato Marco Vismara, Founder&CEO di lightScience:

“Il nostro scopo con il nostro apparecchio è portare le analisi mediche ovunque ci sia connessione a internet usando tecnologie e la nostra tecnologia proprietaria coperta da vari brevetti”.

“Siamo qua a Las Vegas ospiti del padiglione Italia per presentare il nostro prototipo e per raccogliere capitali. La nostra prospettiva verso il mercato americano è quella di aggredirlo tramite la Pku che è la malattia sulla quale stiamo lavorando in questo momento. La nostra proposizione è dedicata alle malattie rare ma si può scalare con costi marginali a condizioni anche molto più comuni”.

Il processo dura meno di un minuto e nelle visioni dell’azienda potrà essere portato a termine in autonomia dal paziente stesso.