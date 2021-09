Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme: andranno a vivere all’estero

Myriam Catania e Quentin Kammermann, che si erano separati lo scorso luglio, hanno annunciato di essere tornati insieme.

Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, ha annunciato di essere tornata insieme a Quentin Kammermann, il compagno con cui nel 2017 ha avuto suo figlio Jacques.

Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme

Ritorno di fiamma per Myriam Catania e Quentin Kammermann: i due sono tornati insieme dopo aver annunciato la loro separazione lo scorso luglio.

A quanto pare la coppia avrebbe deciso di dare un nuovo tentativo al loro amore e secondo indiscrezioni i due starebbero pensando di lasciare presto l’Italia per cercare di costruire una nuova vita a Marsiglia, terra natale di Kammermann. “A a volte, anche quando l’amore sembra essere ormai finito, resta qualcosa dentro”, ha dichiarato Myriam Catania, e ancora: “Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima”.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Quentin Kammermann le aveva chiesto di sposarlo ma finora la coppia ha rinviato la data del fatidico sì.

Myriam Catania: la vita privata

Dopo un’importante storia d’amore con Luca Argentero – con cui sarebbe rimasta in buoni rapporti anche dopo la fine del loro matrimonio, nel 2015 – Myriam Catania ha ritrovato la serenità accanto al pubblicitario francese Quentin Kammermann con cui nel 2017 ha avuto suo figlio Jacques. La coppia sarebbe più innamorata che mai ma improvvisamente, a luglio 2021, era stato lo stesso Kammermann ad annunciare via social il loro addio: “Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia”, aveva affermato, e ancora: “La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia”.

Myriam Catania: i motivi della rottura

Secondo indiscrezioni alla base della separazione tra i due ci sarebbero state inconciliabilità dal punto di vista lavorativo. Kammermann infatti sarebbe intenzionato a tornare a Marsiglia perché lì avrebbe maggiori opportunità di svolgere il suo lavoro: “Lui non può stare a Roma per via del lavoro…E quindi faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia…”, ha confessato l’ex moglie di Luca Argentero, che a quanto pare è intenzionata a seguire il suo compagno in questa nuova vita.