Myriam Catania è single: amore naufragato con Quentin Kammermann

Amore al capolinea tra Myriam Catania e Quentin Kammermann: dopo la nascita del figlio Jacques e la proposta di matrimonio in diretta tv, l’attrice e il pubblicitario francese si sono detti addio.

Ad annunciare la rottura via social è stato lo stesso Kammermann, che ha scritto: “Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam ed io abbiamo raggiunto di comune accordo che non possiamo più crescere come coppia”. L’annuncio di rottura tra i due giunge come un fulmine a ciel sereno per i fan, che speravano di vederli presto convolare a nozze.

Myriam Catania: la vita privata

Per Myriam Catania si tratta della fine della seconda, importante, storia d’amore. Dal 2009 al 2016 l’attrice è stata sposata con Luca Argentero. I due si erano lasciati pacificamente dopo moltissimi anni passati insieme. “Di sicuro non è un amico, ma ci vogliamo un gran bene. Siamo stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la nostra storia. Ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti”, aveva dichiarato l’attrice in merito alla sua rottura con Argentero, e ancora:

“Eravamo davvero belli insieme.

Eravamo felici, abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita: dai 24 ai 35 anni. È il periodo della vita più bello che ci sia. (…) Luca è stato un grande compagno. Io parlerò sempre bene di Luca. Eravamo due giovani pieni di energia. Il giorno del mio matrimonio è stato il più bello della mia vita, non ho mai smesso di sorridere. Luca mi ha permesso di organizzare una grande festa con tutte le persone che amavamo.

Ho un bellissimo ricordo di quel giorno che però ormai fa parte del passato”.

Myriam Catania: la proposta di matrimonio

Quentin Kammermann aveva sorpreso l’attrice chiedendole di sposarlo in diretta tv (mentre lei era concorrente del GF Vip). I due non si sono mai sposati, nonostante Myriam Catania avesse risposto di “sì” visibilmente emozionata. L’amore tra i due era sbocciato a Ibiza, dove si erano incontrati per la prima volta mentre entrambi stavano cercando di superare il dolore per una storia finita. Il loro legame era diventato sempre più forte fino ad essere coronato dall’arrivo del loro bambino, Jacques, rimasto a vivere con Myriam Catania.