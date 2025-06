Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5: chi la sostituirà nel 2025?

Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5, aprendo a nuove candidature per la conduzione.

Con un commosso saluto nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha ufficialmente chiuso un capitolo importante della sua carriera. Le indiscrezioni circolavano già da tempo, e ora abbiamo la certezza che la conduttrice abbandonerà il programma pomeridiano di Canale 5. Ma chi potrà prendere il suo posto? I nomi dei papabili successori si intrecciano in un gioco di speculazioni e scommesse.

Fonti vicine a Mediaset indicano che tra le favorite ci sono Simona Branchetti, Cesara Buonamici e Sabrina Scampini. Tuttavia, Dagospia ha rivelato che Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato di Mediaset, sembra propenso a puntare su Cesara Buonamici. Ma e se nessuna di queste fosse la scelta finale? Le voci si rincorrono e le certezze si dissipano.

Un nome sorprendente all’orizzonte

Giuseppe Candela, noto giornalista, ha condiviso che il futuro di Pomeriggio 5 potrebbe riservare sorprese. Non sarà Buonamici, né Signorini, né tantomeno Branchetti. Berlusconi ha in serbo una “carta coperta”, un nome che potrebbe lasciare tutti a bocca aperta. “Tante voci, tutte false”, afferma Candela. “Nessuna proposta, nessun rifiuto.” Un messaggio chiaro: l’attesa è palpabile.

Una scelta strategica

Affidare Pomeriggio 5 a una figura con uno stile troppo simile a Merlino non sembra una strategia vincente. Se il nome è davvero “sorprendente”, potrebbe rappresentare un cambiamento di rotta, un volto nuovo per attrarre un pubblico diverso. I nomi che girano, come Lorella Cuccarini o Anna Pettinelli, potrebbero essere opzioni intriganti, ma la vera wildcard potrebbe essere qualcun altro, un volto che nessuno si aspetta.

Il futuro di Pomeriggio 5

Chi sarà il nuovo capitano di questa nave? La questione rimane aperta. La stagione estiva potrebbe portare a ulteriori rivelazioni, mentre il Grande Fratello, che tornerà con la sua 19esima edizione, avrà Alfonso Signorini a condurlo. Ma la curiosità attorno a Pomeriggio 5 aumenta di giorno in giorno. Gli appassionati del programma sono in attesa di un annuncio che possa svelare il mistero.

Osservazioni finali

In questo clima di incertezze, le speculazioni continuano a fervere. Ogni giorno si affacciano nuovi nomi e nuove teorie. Chi riuscirà a conquistare il pubblico dopo Myrta Merlino? La risposta rimane un mistero, ma certamente la curiosità non mancherà di stimolare il dibattito. Si preannuncia un settembre caldo per Pomeriggio 5!