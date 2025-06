Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: cosa succederà ora nella tv italiana?

La notizia è ufficiale: Myrta Merlino abbandona il timone di Pomeriggio 5 dopo due anni intensi. Un percorso che, sebbene ricco di soddisfazioni, si chiude in un clima di incertezze e nuove opportunità. Pier Silvio Berlusconi ha sempre mostrato fiducia nella conduttrice, ma ora la situazione si fa complessa. La domanda è: dove andrà ora?

Il passaggio a Rete 4

Secondo fonti vicine all’ambiente televisivo, la Merlino potrebbe approdare su Rete 4, ma non senza sorprese. Il suo manager, Lucio Presta, ha avanzato la richiesta di una trasmissione in prima serata come riconoscimento per il lavoro svolto, una sorta di buonuscita. Tuttavia, Berlusconi ha respinto l’idea con un secco no. La conduttrice, dunque, potrebbe trovarsi a ripartire da una fascia mattutina, ma quanto questo rappresenti un passo indietro rispetto alla sua esperienza su Canale 5?

Un ritorno al passato?

Le voci parlano di un possibile ritorno alla fascia mattutina, simile a quella del suo programma precedente su La7, L’Aria Che Tira. Questa collocazione, pur rappresentando un abbassamento di prestigio rispetto al pomeriggio di Canale 5, potrebbe permetterle di riprendere confidenza con un pubblico affezionato. Intanto, la decisione di Berlusconi di non concederle il prime time sembra definitiva, alimentando ulteriori speculazioni.

Le incertezze dei palinsesti

Il futuro di Rete 4 è ancora nebuloso. Con la possibilità di cambiamenti nei programmi di Roberto Poletti e Francesca Barra, il destino di Merlino in rete è legato a una serie di fattori incerti. Fan Page descrive la situazione come un puzzle che non è ancora completo. Le trattative per integrare Andrea Scanzi nel palinsesto potrebbero influenzare anche il posizionamento della conduttrice.

Il clima di attesa

Al momento, l’ipotesi più concreta sembra essere quella di una trasmissione al mattino. Mentre la Merlino riflette sul suo futuro, l’attenzione si concentra anche su chi potrebbe prendere il suo posto a Pomeriggio 5. Gianluigi Nuzzi è tra i nomi più in voga, ma la sua collaborazione con un volto di spicco dell’attualità e gossip rimane da definire.

Il bilancio di Pomeriggio 5

Analizzando il rendimento degli ascolti, Pomeriggio 5 ha registrato un 14,2% nella prima parte e un 13,2% nella seconda, segnando un calo rispetto agli scorsi anni. La fine della stagione 2024/2025 segna così la chiusura di un capitolo significativo per Myrta Merlino. Un capitolo che, sebbene possa sembrare concluso, lascia aperte molte domande sul suo futuro e su come si orienterà il panorama televisivo in arrivo.

Un futuro incerto ma promettente

La televisione è in continua evoluzione e, mentre Myrta Merlino si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera, i fan restano in attesa di scoprire quali novità porterà il 2025. La sua esperienza a Pomeriggio 5 è stata intensa, ma il futuro potrebbe riservare sorprese inaspettate.