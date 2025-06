Myrta Merlino saluta Pomeriggio 5: chi sarà il suo successore nella prossima stagione?

Myrta Merlino ha deciso di non tornare alla conduzione di Pomeriggio 5 nella prossima stagione. L’annuncio è giunto durante l’ultima puntata, dove la conduttrice si è commossa salutando il suo affezionato pubblico: “Vi ringrazio tutti e devo anche ammettere che mi mancherete moltissimo”. Con queste parole, ha chiuso un capitolo importante della sua carriera.

Ma chi prenderà il suo posto?

Ipotesi e nomi sul tavolo

Le speculazioni su chi sostituirà Myrta si sono già diffuse. Tra i nomi accostati al programma, ci sono stati quelli di Cesara Buonamici e Alfonso Signorini, ma entrambe le ipotesi sono state smentite. Ieri sera, Giuseppe Candela ha rivelato che Pier Silvio Berlusconi ha in mente un asso nella manica. Davide Maggio ha alimentato le voci, suggerendo che il nuovo conduttore potrebbe essere un volto noto di Rete 4.

Gianluigi Nuzzi in pole position

Gabriele Parpiglia ha lanciato un’indiscrezione: Gianluigi Nuzzi, attuale conduttore di Quarto Grado, sarebbe il favorito per prendere le redini di Pomeriggio 5. Non solo, potrebbe affiancarlo anche una presentatrice, seguendo così il modello vincente di Mattino 5, dove Francesco Vecchi e Federica Panicucci si alternano in conduzione. La formula sembra promettente, puntando a un mix di attualità e leggerezza.

Strategie Mediaset per il rilancio

La scelta di Mediaset di puntare su Nuzzi non è casuale. Il suo programma, Quarto Grado, ha dimostrato di saper attrarre un pubblico numeroso, specialmente grazie a temi di cronaca nera che affascinano gli spettatori. Come ha confermato Hit di Affari Italiani, Mediaset sta cercando di risollevare le sorti di Pomeriggio 5, attingendo a quanto di meglio ha da offrire la sua programmazione attuale.

Gianluigi Nuzzi: un volto familiare

Non è la prima volta che Nuzzi appare a Pomeriggio 5. Da anni è un ospite fisso del programma, contribuendo con le sue analisi e commenti. La sua esperienza e familiarità con il pubblico potrebbero rivelarsi un vantaggio importante per la trasmissione. Tuttavia, c’è chi spera in una co-conduzione con una figura femminile più popolare, capace di attrarre una fascia di pubblico più ampia.

Un futuro incerto per Pomeriggio 5

Il futuro del programma è avvolto da un alone di mistero. Con l’arrivo di nuove trasmissioni e il raddoppio settimanale di L’Isola dei Famosi, si fa strada l’ipotesi di un cambio di rotta anche per Pomeriggio 5. L’editore potrebbe voler chiudere in anticipo la stagione, ma non ci sono conferme ufficiali.

Ascolti e concorrenza

La battaglia degli ascolti si fa sempre più serrata. Recentemente, la prima puntata di un nuovo programma di Amadeus ha raggiunto ascolti notevoli, complicando la situazione per le trasmissioni consolidate. Il Grande Fratello tornerà con la sua 19esima edizione, portando con sé la firma di Alfonso Signorini, che ha già anticipato un’edizione di tre mesi.

Riflessioni finali

La partenza di Myrta Merlino segna una svolta significativa nel panorama televisivo pomeridiano. Il pubblico è in attesa di sapere chi prenderà le redini di Pomeriggio 5, e se Nuzzi sarà effettivamente il prescelto. Le prossime settimane si preannunciano decisive, con tutti gli occhi puntati su Mediaset e le sue scelte strategiche.

In attesa di aggiornamenti ufficiali, le speculazioni continuano a circolare. Chi sarà il prossimo volto di Pomeriggio 5? Solo il tempo potrà darci una risposta.