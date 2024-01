MyStem, la rivoluzione medica dall'anima pugliese

Roma, 24 gen. (askanews) – Pier Ivona, imprenditore barese, ha dato vita a un percorso di innovazione medica che ha conquistato l’Europa, gli Emirati Arabi e il cuore pulsante della Puglia. In un connubio di spirito innovatore e determinazione senza confini, Ivona e il suo team hanno plasmato MyStem, un progetto destinato a rivoluzionare la medicina rigenerativa a livello globale.

Dal 2011, l’ardente impegno di Ivona e dei suoi scienziati ha portato alla creazione di sistemi rivoluzionari brevettati, promettendo di rendere i trattamenti medici non solo più efficaci, ma anche incredibilmente veloci. MyStem è stato accolto con entusiasmo travolgente, catapultando l’azienda verso il mercato internazionale. Ivona racconta il percorso di crescita: “Siamo cresciuti rapidamente, da Puglia a Dubai, trattando campioni del mondo di calcio ed emiri, senza mai dimenticare le persone comuni. La nostra forza risiede nell’accessibilità di una tecnologia avanzata a tutti.” Le tecnologie innovative di MyStem, applicabili sia in ospedali che in ambulatori, riducono i tempi di trattamento e minimizzano l’invasività. Dopo il trionfo internazionale, Ivona ha sentito il richiamo della sua terra, stabilendo la sede produttiva nei pressi di Bologna e mantenendo la sede principale a Bari. Questo ritorno, per Ivona, è un segno di successo e un impegno per valorizzare la comunità locale: “Sono fortemente connesso con la mia regione. Il nostro obiettivo è trasformare la Puglia in un polo di eccellenza per la medicina rigenerativa, ribaltando la rotta del turismo medico.” MyStem, specializzata in ortopedia, chirurgia plastica e medicina estetica, offre trattamenti non invasivi su misura per una vasta gamma di pazienti. I feedback positivi non provengono solo dai pazienti, ma anche dagli operatori sanitari che vedono nei dispositivi un’opportunità per migliorare il loro lavoro e ottimizzare i costi del sistema sanitario. L’origine di MyStem è la collaborazione tra Ivona e un team di scienziati che ha contribuito allo sviluppo di prodotti innovativi. Ivona, laureato in economia e commercio, ha plasmato un team che trasforma idee in realtà. “Siamo una squadra coesa, mente e braccia, sempre legati e collaborativi,” rivela Ivona. Le prospettive di crescita di MyStem sono ambiziose: “Il lavoro della nostra squadra, l’amore per il territorio e la voglia di fare bene sono i pilastri della nostra azienda. Vorremmo plasmare il futuro della medicina rigenerativa, dimostrando che il successo globale può nascere proprio dalla nostra casa.”