Nadal salta il Roland Garros e annuncia: dopo il 2024 mi ritiro

Milano, 18 mag. (askanews) – Rafael Nadal ha annunciato che non parteciperà al Roland-Garros a causa di un infortunio all’anca sinistra che lo affligge da gennaio. Il campione spagnolo di tennis ha anche anticipato che “il prossimo anno” sarà “l’ultimo” della sua carriera. “Posso più o meno dire che non sarò al Roland Garros – ha dichiarato – che non giocherò per i prossimi mesi e che il mio obiettivo – non sono un fan dei pronostici, e chi mi conosce e mi segue lo da, perché non sai mai come possono andare le cose – ma penso che il prossimo anno sarà il mio ultimo anno e vorrei giocare a quei tornei a cui voglio partecipare per dire addio con quelle gare che mi hanno segnato per tutti questi anni nello sport”.