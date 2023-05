Nadal salta Roland Garros 2023: "Lesione non è guarita, impossibile giocare"

Manacor, 18 mag. - (Adnkronos) - "La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al Roland Garros". Rafael Nadal annuncia così il suo forfait dal prossimo Roland Garros 2023, torneo che ha...

"E' un peccato dopo molti anni, è un grande appuntamento per me. E' difficile, ma il mio corpo ha deciso per me. Non giocherò anche per i prossimi mesi, visto che i risultati degli ultimi mesi sono stati di un livello basso", aggiunge il vincitore di 22 titoli del Grande Slam in conferenza stampa dalla sua Accademia a Manacor.

"Un obiettivo potrebbe essere tornare a giocare la Coppa Davis e iniziare bene il 2024, con la garanzia di poter essere competitivo. Forse il 2024 sarà l'ultimo anno in campo. La mia intenzione è quella di giocare i tornei che ho sempre amato nel 2024. Quello è l'obiettivo", afferma Nadal.

"Voglio giocare in maniera continuativa ma ho avuto sempre tanti infortuni – aggiunge il 36enne spagnolo -. E' difficile quando è così complicato lavorare. Negli ultimi anni ci sono state vittorie importanti, ma la realtà è che sono stati complicati. Negli ultimi mesi ho lavorato tanto per tornare, ma non ce l'ho fatta. Voglio prendermi il tempo per recuperare e tornare al livello più alto possibile. Non darò una data di rientro, quando sarò pronto mentalmente e fisicamente tornerò".