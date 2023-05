Naddeo (Aran), 'lavorare in pubblica amministrazione ha scopo sociale, spieghiamo ai giovani'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Come Aran abbiamo cercato di dimostrare che non c’è un problema di retribuzione per i giovani tra pubblico e privato. Inoltre, abbiamo rimarcato che all’interno del pubblico ci sono molte situazioni e attività interessanti per i giovani. Bi...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Come Aran abbiamo cercato di dimostrare che non c’è un problema di retribuzione per i giovani tra pubblico e privato. Inoltre, abbiamo rimarcato che all’interno del pubblico ci sono molte situazioni e attività interessanti per i giovani. Bisogna, però, comunicare a loro che entrare nella pubblica amministrazione significa anche portare avanti uno scopo sociale rilevante. Il lavoro nella Pa non è più vecchio e quindi non si trovano più scrivanie fantozziane e impolverate". Così il Presidente di Aran, Antonio Naddeo, a margine del suo intervento all’evento “Giovani e Futuro” organizzato dall’istituto nell’ambito del Forum Pa che si è tenuto a Roma presso il Palazzo dei Congressi.

"La mancanza di turn over nella Pa l’abbiamo subita noi – ha sottolineato rimarcando che i primi a subire il blocco sono i più anziani -. Tutto questo ha portato all’aumento dell’età media e ha portato ad un depauperamento delle competenze perché le amministrazioni non sono state capaci di portarne di nuove al proprio interno e questo potrebbe portare al fallimento delle aziende".