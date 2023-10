Nadef: Bonetti (Az-Iv), 'misure senza visione, solo promesse elettorali'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "La Nadef che presenta il governo manca di scelte che sono necessarie, di investimenti sulla sanità per eliminare le liste di attesa di molti esami diagnostici. Manca di visione sociale ed economica, aumenta il deficit senza incrementare in modo adeguato la pro...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "La Nadef che presenta il governo manca di scelte che sono necessarie, di investimenti sulla sanità per eliminare le liste di attesa di molti esami diagnostici. Manca di visione sociale ed economica, aumenta il deficit senza incrementare in modo adeguato la produttività. A distanza di un anno dalla sua nascita, questo governo certifica che quelle della campagna elettorale erano solo promesse che non potrà mantenere". Così Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia Viva Renew Europe, intervenendo stamattina a "Coffee Break" in onda su La7.