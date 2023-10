Nadef: Borghi (Iv), 'M5S per taglio spese militari, che dice Pd di logica 'peace and love'?'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Ovunque nel mondo per aver più sicurezza si sta investendo, e tagliare i fondi rischia di far venir meno il meccanismo della deterrenza, con danni pesanti per tutti. Sulle spese militari, i 5 stelle non calcolano i rischi: dalla rottura dell’equilibrio ...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Ovunque nel mondo per aver più sicurezza si sta investendo, e tagliare i fondi rischia di far venir meno il meccanismo della deterrenza, con danni pesanti per tutti. Sulle spese militari, i 5 stelle non calcolano i rischi: dalla rottura dell’equilibrio geopolitico alla perdita di credibilità in politica estera. O forse preferiscono avere Mosca e Teheran come interlocutori?". Così Enrico Borghi, capogruppo Azione-Iv al Senato, su twitter.

"Che farà il Pd su questa logica 'peace and love'? Le politiche di difesa, sicurezza e alleanza, richiedono statisti dotati di lungimiranza e forza d’animo, non furbizie come queste".