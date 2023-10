Nadef: Calandrini (Fdi), 'priorità è contrastare calo del potere d'acquisto delle famiglie'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Questa mattina in aula, come relatore per la commissione Bilancio che mi onoro di presiedere, sono intervenuto sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Quella che si profila è una manovra prudente ma allo stesso tempo coraggiosa. ...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Questa mattina in aula, come relatore per la commissione Bilancio che mi onoro di presiedere, sono intervenuto sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Quella che si profila è una manovra prudente ma allo stesso tempo coraggiosa. La drammatica e imprevedibile congiuntura internazionale ha costretto il governo a rivedere in via prudenziale al ribasso la previsione di crescita del Pil per il 2023. Nonostante questo, la Nadef indica un miglioramento costante del rapporto indebitamento/Pil, nonostante una necessaria revisione dovuta soprattutto agli spropositati costi che le casse statali dovranno sostenere a causa del Superbonus". Lo dichiara a margine dell’intervento effettuato in aula questa mattina il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.

"Il rientro del deficit al di sotto del 3% del Pil non è in discussione e avverrà attraverso un percorso di riduzione credibile e duraturo – continua -. Nello stesso tempo appaiono chiare le priorità della legge di bilancio: sostenere la domanda privata e contrastare il calo del potere di acquisto delle famiglie italiane causato dall’inflazione. Obbiettivi che verranno centrati con azioni mirate come il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio bassi per tutto il 2024, l’attuazione della prima fase della riforma fiscale, il sostegno alle famiglie e alla genitorialità e la prosecuzione dei rinnovi contrattali del pubblico impiego con particolare riferimento al settore della sanità".