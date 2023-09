Nadef: Fenu (M5s), 'Meloni e Giorgetti aumenteranno debito azzerando crescita'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Il rapporto debito/Pil è crollato proprio negli anni di boom del Superbonus, nonostante i suoi ‘costi’ siano stati contabilizzati in quegli anni, soprattutto nel 2021 e nel 2022. Come si fa ancora a sostenere, seguendo le logore e cantilenanti parole del ministro Giorgetti, che il debito pubblico non scende per colpa del Superbonus? Eurostat lo ha ripetuto più volte nelle audizioni in commissione Finanze: i crediti da Superbonus non impattano sul debito pubblico". Così, in una nota, Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Finanze alla Camera.

"Hanno invece impattato positivamente sul Pil – spiega -, contribuendo a farlo crescere del 12% nel biennio 2021-2022, e sulle entrate dello Stato, cresciute di 100 miliardi in quegli stessi due anni, secondo quanto emerge dal Rendiconto dello Stato 2022. Per queste ragioni il debito pubblico è calato in così poco tempo, come mai prima d’ora, nonostante gli ingenti aiuti pandemici per famiglie e imprese del 2020. Quello che è successo dimostra una circostanza che si dovrebbe capire e sapere: quando il reddito di un'impresa o di una famiglia cresce, l'impresa e la famiglia riescono anche a pagare i debiti, quando invece il reddito diminuisce, impresa e famiglia vivono male, non riescono a pagare i debiti e hanno bisogno di contrarne degli altri. Esattamente ciò che sta di nuovo accadendo in Italia, grazie alle politiche di austerità e di impoverimento portate avanti da questo governo. Però ancora si vuol far passare questa narrazione, purtroppo con la complicità miope di tanta stampa".

"Ancora si vuol far credere a tutti che la politica di austerità, con l'impoverimento delle persone e delle imprese, possa servire a ridurre il debito. L'esperienza degli ultimi trent'anni, evidentemente, non ha insegnato niente. Meloni e Giorgetti aumenteranno il debito pubblico azzerando la crescita", conclude Fenu.