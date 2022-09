Nadef: fonti, crescita Pil rivista al ribasso, ferma a +0,7%

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Fonti del Mef confermano all'Adnkronos stime al ribasso del Pil per il 2023, con una crescita che dovrebbe attestarsi a un +0,7%, in forte calo rispetto al 2,4% messo nero su bianco nell’aprile scorso.

E' questo il 'numero' che dovrebbe essere scritto nero su bianco sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza attesa in Cdm oggi per il via libera. La Nadef conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, lasciando la programmazione delle spese al governo che verrà.