Nadef: Gelmini (Az), 'non disperdere risorse in mille rivoli, servono 10 miliardi per sanità'

Nadef: Gelmini (Az), 'non disperdere risorse in mille rivoli, servono 10...

Nadef: Gelmini (Az), 'non disperdere risorse in mille rivoli, servono 10...

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Di fronte a un indebitamento così importante, non si possono disperdere le risorse che ci sono in mille rivoli, ma bisogna fare scelte coraggiose. Al governo ne abbiamo suggerita una, ovvero destinare 10 miliardi di euro alla sanità. Non si può ...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Di fronte a un indebitamento così importante, non si possono disperdere le risorse che ci sono in mille rivoli, ma bisogna fare scelte coraggiose. Al governo ne abbiamo suggerita una, ovvero destinare 10 miliardi di euro alla sanità. Non si può pensare di fare una manovra stile prima Repubblica, in cui si provano a ripartire tra i partiti le poche risorse a disposizione, provando a costruire consenso sui bonus. Bisogna fare invece quello che serve al Paese". Lo ha detto a SkyTg Economia Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.