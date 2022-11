Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Per gli interventi in materia fiscale previdenziali "si dovranno cercare compensazioni con altri interventi nello stesso settore". Lo ha ribadito il ministro dell'Economia Giancarl Giorgetti nelle risposte durante l'audizione sulla Nadef. Dunque per le misure in ambito fiscale bisognerà "diminuire certe forme di aiuto per aumentarne altre", spiega, aggiungendo che lo stesso vale per gli interventi in materia previdenziale.