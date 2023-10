Nadef: Marattin (Iv), 'loda la Fornero, FdI e Lega per 10 anni hanno detto che era il male'

Nadef: Marattin (Iv), 'loda la Fornero, FdI e Lega per 10 anni hanno det...

Nadef: Marattin (Iv), 'loda la Fornero, FdI e Lega per 10 anni hanno det...

Roma, 11 ott (Adnkronos) - "A pagina 79 della Nadef si dice che 'la legge Fornero ha migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico del medio e lungo periodo garantendo maggiore equità tra le generazioni'. FdI e Lega hanno passato 10 anni a ...

Roma, 11 ott (Adnkronos) – "A pagina 79 della Nadef si dice che 'la legge Fornero ha migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico del medio e lungo periodo garantendo maggiore equità tra le generazioni'. FdI e Lega hanno passato 10 anni a farci una testa cosi, raccogliendo il consenso, continuando a farlo, dicendo che la legge 214 era il male assoluto della politica italiana, promettendo di farla e rifarla. Al governo, fate il Documento ufficiale di economia che loda la Fornero, con parole che anche noi non abbiamo utilizzato". Lo ha detto in aula Luigi Marattin, di Italia viva, nel corso dell'esame alla Camera della Nadef.

"Ma non vi siete stancati di essere parte di una politica che è una gigantesca recita? Pensate che sia questa la politica? Prendere il consenso, fare una recita, e poi al governo dire la verità? Siete fieri di quello che è diventata la politica in Italia?", ha proseguito Marattin.