Nadef: Nocco (Fdi), 'previsioni tengono conto di voragine dovuta a Superbonus'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "La Nadef ruota attorno a due concetti: prudenza e responsabilità. Le previsioni sono compatibili con i dati reali e tengono conto di ciò che abbiamo ereditato, su tutti il Superbonus, che ha finito per gravare in modo eccessivo sulle casse dello Stato. Pertanto, abbiamo deciso di dire basta ai provvedimenti che sperperano soldi senza raziocinio generando voragini nei conti pubblici". Lo dichiara in aula, nel corso della discussione generale sulla Nadef e sulla Relazione del governo sullo scostamento di bilancio, la senatrice di Fratelli d’Italia Vita Maria Nocco.

"La Nadef – aggiunge e spiega – conferma il taglio del cuneo fiscale e la delega fiscale per proseguire la riduzione delle tasse, così come gli aiuti ai redditi medio-bassi, la decontribuzione, interventi per famiglie con figli. L’economia italiana ha risentito dell’indebolimento del quadro globale, ma ciò nonostante ci sono note positive che dimostrano la bontà delle politiche economiche del governo Meloni", come "il rallentamento del ciclo economico in corso, la diminuzione dei disoccupati e l’aumento degli occupati".