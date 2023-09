Nadef: Tajani, 'Fi farà proposte, abbiamo riunione maggioranza'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Adesso abbiamo una riunione di maggioranza. Faremo le nostre proposte per la manovra". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Chigi, dove alle 18.30 è convocato il Cdm. "Sappiamo bene che bisogna affr...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Adesso abbiamo una riunione di maggioranza. Faremo le nostre proposte per la manovra". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Chigi, dove alle 18.30 è convocato il Cdm. "Sappiamo bene che bisogna affrontare una situazione che non è facile ma le capacità di un governo e di una forza politica si vedono quando ci sono le situazioni difficili, farlo nei momenti facili è semplice", ha aggiunto il segretario di Fi.

"Governare una nave quando il mare è mosso è più complicato, ma io sono ottimista e sono convinto che questo governo è in grado di affrontare anche le difficoltà che ci sono. Certamente non è una situazione facile, ma non bisogna allarmarsi", ha concluso.