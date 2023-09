Nadef: Upb valida previsioni macroeconomiche**

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – Il Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio ha validato le previsioni macroeconomiche tendenziali della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Lo comunica l'Upb segnalando che – come scritto nella lettera di validazione trasmessa il 21 settembre al Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata oggi sul sito dell'Ufficio – "il quadro tendenziale per l'economia italiana si colloca in un intervallo accettabile, sia nel biennio 2023-24 che nel successivo (che non è oggetto di validazione)".

"Come prescritto, l’Ufficio parlamentare di bilancio procederà a valutare anche il quadro macroeconomico programmatico della stessa NADEF, quadro che incorpora gli effetti della prossima manovra di bilancio. L’esito verrà comunicato nel corso della consueta audizione parlamentare presso le Commissioni Bilancio".