Nadef, via libera della Camera allo scostamento di bilancio

Nadef, via libera della Camera allo scostamento di bilancio

Roma, 11 ott. (askanews) – Via libera della Camera allo scostamento di bilancio chiesto dal governo e alla Nota di aggiornamento al Def. Entrambe le votazioni si sono concluse con 224 sì e 127 no. Per l’approvazione della risoluzione sullo scostamento era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Con il via libera di Montecitorio con l’approvazione di due risoluzioni di maggioranza sono di conseguenza decadute le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione.

Poco prima della votazione Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, ha annunciato che il gruppo Azione-IV-Renew Europe presenterà un ricorso alla Corte Costituzionale per verificare la legittimità costituzionale dello scostamento di bilancio.

“Andate a leggere la legge costituzionale quando parla di cause eccezionali che hanno gravi ripercussioni economiche che non dipendono dalla volontà del governo”, ha replicato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine delle votazioni alla Camera.