Non è stata la scelta di Gianmarco, che ha preferito Cristina. Come sta oggi Nadia?

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara. Tanta la delusione di Nadia Di Iodato, che sembra pronta a cambiare vita e a voltare quindi pagina.

Nadia Di Iodato, come sta dopo “Uomini e Donne”

Erano rimaste Nadia Di Iodato e Cristina Ferrara. Alla fine il tronista di “Uomini e Donne”, Gianmarco Steri, ha scelto Cristina. La delusione per Nadia è stata tanta, in quanto sperava di essere lei la scelta.

Dopo la scelta, come spiegato da Gianmarco a “Uomini e Donne Magazine“, Nadia non l’ha più né vista né sentita. Nadia, però, sembra pronta a voltare pagina e proprio recentemente ha pubblicato alcune foto con un amica, con la quale, probabilmente, ha passato una bella serata fuori. E il futuro?

Nadia Di Iodato nuova tronista?

Se per quanto riguarda Gianmarco Steri per Nadia Di Iodato è ormai un capitolo chiuso, potrebbe non esserlo con il dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Nadia, infatti, potrebbe chissà essere proprio la nuova tronista della prossima edizione del programma, in partenza il prossimo mese di settembre! Sono diverse le indiscrezioni che puntano in questa direzione, anche se per il momento la Di Iodato sembra volersi concentrare solo sulla famiglia e sugli amici. Staremo a vedere.